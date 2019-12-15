Тема:

Допинг-скандалы 19 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 декабря 201921:55

Россия будет бороться за спортсменов всеми возможными методами

Россия будет бороться за спортсменов всеми возможными методами

Автор: Дмитрий Киселёв

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) все же отстранил Россию на 4 года от участия в крупных международных соревнованиях, включая две ближайшие Олимпиады — летом в Токио и зимой 2022 года в Китае. Если российские спортсмены индивидуально докажут свою "чистоту", то смогут участвовать в соревнованиях, но под нейтральным флагом. Исполнение российского гимна также будет под запретом. Крупные международные соревнования внутри России также должны быть перенесены в другие страны. Решение должно вступить в силу через 21 день после принятия. Однако Россия имеет право оспорить вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Политические мотивы решения WADA не вызывают сомнений. История с дискриминацией российских спортсменов тянется уже несколько лет. И, как правило, все международные спортивные инстанции принимают решения не в пользу россиян. В итоге многие наши спортсмены, непричастные к допинговым скандалам, так и не приняли участие в прошлой зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане.

Автор: Ася Емельянова

Единогласно "за", точнее "против" России были все 17 человек. Но мы не зря бежим за Франческо Битти Риччи: если и был бы на исполкоме за нас хоть один голос, то его.

"Возможность для российских спортсменов есть. Это важно", — сказал Франческо Битти Риччи, член исполкома WADA.

- Все были объективны или все-таки много политики внутри этого решения?

- Конечно, есть политика. Спорт сегодня очень важен, потому без политики никак, — отметил Риччи.

- Но вы пытались убедить своих коллег?

- Я говорил со всеми. Но решение такое, какое есть . Но есть же арбитраж. Россия должна подать в CAS.

А вице-президент WADA Линда Хеллеланд сама бежит к журналистам — выступать на пресс-конференцию ее не позвали, а рассказать, как разочарована мягким решением, очень хотелось. Ее почти трясет от досады. Хеллеланд требовала извинений на государственном уровне и полной дисквалификации России и всех спортсменов, какой бы безупречной ни была репутация.

"Я недовольна. Я бы хотела полной дисквалификации без права проводить большие спортивные соревнования в ближайшие 4 года", — заявила Линда Хеллеланд.

Вместо извинений на государственном уровне, о которых мечтает вице-президент WADA, на государственном уровне – недоумение. Потому что российский спорт второй раз пытаются наказать по тому же самому обвинению, а это — юридический нонсенс.

Несколько лет назад мы признали наличие проблем с допингом, переформатировали РУСАДА. Год назад агентство восстановили в правах, мы съездили в Рио без легкоатлетов, а в Пхенчхан — без флага и гимна, в белом. Теперь все то же самое — еще на 4 года. Плюс WADA приказывает отобрать у нас все крупные международные соревнования, даже те, к которым уже полным ходом идет подготовка.

"Если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", — заявил Владимир Путин.

Формально решение исполкома WADA — это всего лишь рекомендации, но попробуй их ослушаться. Год назад вступил в силу новый Стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу. Его подписали все — МОК, международные и национальные федераций — наделив WADA властью и правами. WADA, получается, решает за все и всех.

WADA — а это не международная федерация – командует, быть ли чемпионату мира по хоккею в Казани. WADA, не МОК командует, под каким флагом россиянам ехать в Токио. WADA будет разрабатывать критерии чистоты, а потом под лупой рассматривать заявки российских спортсменов, которые претендуют на участие в играх и чемпионатах в нейтральном статусе.

"Мы попадаем в ситуацию, когда в эту ситуацию попало абсолютно новые поколения, незапятнанное, чистейшее поколение российских спортсменов. Здесь мы говорим и про наших блестящих фигуристок, и про наших молодых талантливых лыжников, и про биатлонистов, которые в этом сезоне выглядят совсем по-другому. Как коршуны на добычу налетели, давайте мы всю команду отстраним, абсолютно всю", — возмущен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Надежда России на арбитраж — это надежда на то, что обвинения и доказательства хотя бы будут рассмотрены. Ведь мы предлагали создать рабочую группу, перепроверить первоисточники — покопаться с в РОУ файлах с допинг-пробами "А" и "Б". Ведь баз допинг-тестов 2015 года, в который WADA обнаружили следы изменений, — продукт "сделай сам", она никогда не была сертифицирована, одобрена. Как выяснилось, вносить в нее корректировки ее разработчик, сбежавший в Штаты экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков мог удаленно уже из-за океана.

Разбираться и сотрудничать с Россией WADA не захотела. С такими правами и властью агентство превратилось в идеальный карательный механизм. Может наказывать всех: и опытных спортсменов, и молодых, которые в 2015-м еще были детьми.

"Очень обидно, что из-за недобросовестных спортсменов, которые когда-то были уличены в применении допинга, сегодня страдает та молодежь, которая совершенно непричастна к этому", — сказала Ирина Слуцкая, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию.

"Я общался с различными зарубежными спортсменами. И все убеждены в одном, что спортсмен, который не нарушал антидопинговое законодательство, не может быть подвержен санкциям. Вот на это мнение тоже нужно опираться", — считает Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания.

Так пристально WADA следит, конечно, только за Россией. И наказывает только нашу сборную. В 2003-м, например, обнаружилось, как плотно легкоатлеты США сотрудничали с лабораторией BALCO, 15 лет принимали допинг. Когда мошенничество вскрылось, никого не отстранили: ни сборную США, ни конкретно даже сборную по легкой атлетике.

За каждый спорт, каждый чемпионат, каждого спортсмена, за своих и свои права Россия будет бороться всеми возможными методами во всех возможных инстанциях. И прежде всего — Спортивном арбитражном суде Лозанны, которому уже очень скоро разбираться со свежим и очень спорным решением WADA.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:31

Самолет, вылетевший в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира

20:52

Довольное: крупный пожар на складе пуха локализован

20:14

Под Новосибирском загорелся склад пуха, произошло обрушение

19:24

"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

19:15

Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

18:25

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

18:01

Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Довольное: крупный пожар на складе пуха локализован

Довольное: крупный пожар на складе пуха локализован

1 час назад
Зеленский не усвоил урок Путина

Зеленский не усвоил урок Путина

59 минут назад
Голливуд - против Трампа

Голливуд - против Трампа

1 час назад
Джонсон выиграл выборы, но может проиграть единство

Джонсон выиграл выборы, но может проиграть единство

24 минуты назад
"Северный поток-2": Германия пришла в ярость из-за действий США

"Северный поток-2": Германия пришла в ярость из-за действий США

1 час назад
Кобзев и Гольдштейн: новые лица в губернаторском корпусе

Кобзев и Гольдштейн: новые лица в губернаторском корпусе

36 минут назад
Путин и Макрон выручили Зеленского

Путин и Макрон выручили Зеленского

2 часа назад
Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

3 часа назад
Самолет, вылетевший в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира

Самолет, вылетевший в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира

20 минут назад
Затонувшую Б-380 отправят на утилизацию в понедельник

Затонувшую Б-380 отправят на утилизацию в понедельник

3 часа назад
Уникальная хроника: кем на самом деле был Зелимхан Хангошвили

Уникальная хроника: кем на самом деле был Зелимхан Хангошвили

48 минут назад
Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа

Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа

52 минуты назад
NYT сообщила о высылке китайских дипломатов из США

NYT сообщила о высылке китайских дипломатов из США

3 часа назад
Кирилл Капризов назван самым ценным игроком Еврохоккейтура

Кирилл Капризов назван самым ценным игроком Еврохоккейтура

54 минуты назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Россия будет бороться за спортсменов всеми возможными методами

Россия будет бороться за спортсменов всеми возможными методами

14 минут назад
В Москве погода отстанет на два месяца, возможен температурный рекорд

В Москве погода отстанет на два месяца, возможен температурный рекорд

57 минут назад
Водитель маршрутки заставил школьницу попрошайничать

Водитель маршрутки заставил школьницу попрошайничать

1 час назад
Медики повезли женщину с инсультом в больницу на полу электрички

Медики повезли женщину с инсультом в больницу на полу электрички

1 час назад
"Слуга народа" вышел из-под контроля президента, считает бывший член партии

"Слуга народа" вышел из-под контроля президента, считает бывший член партии

1 час назад
МЧС уточнило, какие елки брать, чтобы не сгореть

МЧС уточнило, какие елки брать, чтобы не сгореть

1 час назад
Володин услышал угрозу в словах Сии

Володин услышал угрозу в словах Сии

1 час назад
Дубль Роналду вернул "Ювентус" на первое место Серии "А"

Дубль Роналду вернул "Ювентус" на первое место Серии "А"

1 час назад
Киселёв прокомментировал заседание обновленного СПЧ

Киселёв прокомментировал заседание обновленного СПЧ

2 часа назад
Меркель вскрыла антироссийские "консервы"

Меркель вскрыла антироссийские "консервы"

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 15 декабря 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 15 декабря 2019 года

2 часа назад
В Донбассе уничтожен беспилотник с бомбой

В Донбассе уничтожен беспилотник с бомбой

2 часа назад
"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

2 часа назад
Нож, пистолет и угрозы: детали случившегося с полицейскими на юго-западе Москвы

Нож, пистолет и угрозы: детали случившегося с полицейскими на юго-западе Москвы

2 часа назад
Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

2 часа назад
Жители ЛНР почтили память убитых журналистов

Жители ЛНР почтили память убитых журналистов

2 часа назад
В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

3 часа назад
Кабмин подумывает расширить план приватизации

Кабмин подумывает расширить план приватизации

4 часа назад
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

4 часа назад
Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

5 часов назад
Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

5 часов назад
Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

6 часов назад
Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

7 часов назад
Алина Загитова не собирается завершать карьеру

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

7 часов назад
Ненашев скончался после двухнедельной комы

Ненашев скончался после двухнедельной комы

8 часов назад
Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

10 часов назад
Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

11 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку