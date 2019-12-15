В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

Памятник, посвященный единству и неделимости Крыма и России, открыли в Керчи, сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Монумент представляет собой скульптуры древнерусского князя Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня. Памятник установлен в сквере у морского вокзала​​​.

Глава министерства Арина Новосельская считает, что установка монумента станет "подтверждением культурного феномена Крыма как одного из центров мировой цивилизации". На церемонии открытия памятника она заявила, что монумент можно считать материальным образом единства и неделимости Крыма и России. По ее словам, найденный в 1792 году на Тамани Тмутараканский камень гласил, что князь Глеб "измерил море" между Тмутараканью и Корчевом (Керчью) в 1068 году. Символично, что промер был сделан по тому же маршруту, где сейчас возведен Крымский мост.

Тмутараканский камень — один из старейших русских эпиграфических памятников и самый древний документ о проведении в России геодезических работ, служащих важным материальным свидетельством русской государственности в Причерноморье в XI веке.