Сборная России обыграла финнов в матче евротура

В Санкт-Петербурге матчем сборных России и Финляндии завершился российский этап хоккейного евротура. Наша команда победила 2:0 и заняла второе место на турнире.

Встреча проходила на "Газпром-Арене" и собрала большую зрительскую аудиторию. Российская сборная очень быстро добилась успеха На третьей минуте Антон Слепышев после паса Вадима Шипачева отправил шайбу в ворота соперника. Наша команда реализовала численное преимущество.

Но развить успех никак не получалось, и скользкий счет 1:0 продержался вплоть до конца третьего периода. На 58 минуте успех российской сборной закрепил все тот же Антон Слепышев. Наша команда удержала победный счет 2:0.

Этот выигрыш позволил сборной России набрать 5 очков, что принесло ей второе место на турнире. Победу на этапе одержала команда Швеции, набравшая 6 очков.