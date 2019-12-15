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15 декабря 201922:55

Москва запомнила Лужкова деловым и энергичным

Москва запомнила Лужкова деловым и энергичным

Автор: Дмитрий Киселёв

Москва простилась с Юрием Лужковым. Он возглавил столицу в переломный момент — в 1992 году — и руководил городом 18 лет. Яркий политик и убежденный патриот, выдающаяся личность. При нем Москва начала стремительно меняться и превращаться крупный современный европейский мегаполис.

Юрий Лужков скончался 9 декабря на 84-м году жизни. Его сердце остановилось во время операции в одной из клиник Мюнхена. Прощание с политиком проходило 12-го в храме Христа Спасителя. Похоронили Юрия Михайловича на Новодевичьем кладбище.

Вечером того же дня совещание с членами Совета безопасности президент Владимир Путин начал с минуты молчания и предложил подумать над тем, как можно было бы увековечить память знаменитого московского градоначальника.

"Мы простились с бывшим мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Как вы знаете, его всегда называли "крепким хозяйственником". Он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба. Очень много сделал для развития столицы России в самое сложное для страны время. Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал", — отметил Путин.

Впрочем, и сам Лужков уже увековечил себя своими яркими цитатами. Вот, например, напутствие трудящимся: "Работаете вы хорошо, но дальше так работать нельзя!"

Лужков был активным пчеловодом, изобретателем улья с двумя летками и видел в пчелах большой пример для всех нас, даже некий общественный идеал. "Пчелы — это философия жизни и служения. Все пчелы служат семье. Причем служат беззаветно, а это качество у нас совершенно утеряно", — считал он.

О трудностях федерального правительства Лужков говорил так: "Я не знаю, сколько ног нужно иметь новому правительству, чтобы сделать первый шаг. Потому что здесь одним каким-то шагом в одном направлении не обойдешься".

Автор: Полина Ермолаева

Любимый город провожал Юрия Лужкова. Накрытый российским флагом гроб стоял в самом центре храма Христа Спасителя, и церемония растянулась на 7 часов — так много было тех, кто хотел поклониться памяти. Владимир Путин приехал с букетом алых роз, выразил соболезнования дочерям, вдове Елене Батуриной. Они долго о чем-то беседовали.

С Юрием Лужковым прощались мэр Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Политики, коллеги, соратники, те, с кем работал на протяжении 18 лет во главе столицы.

"Он превратил Москву из серой и замусоренной в город, которым все гордятся", — считает бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев.

"1993 год. Страшное противостояние, когда нас снова качнуло. Если бы не Юрий Михайлович, я тогда был уже первым министром безопасности, знаю, что говорю. Он Москву удержал, ему москвичи поверили. Вот это Лужков", — отметил Сергей Степашин, бывший первый заместитель министра безопасности РФ.

"Крепкий хозяйственник" Лужков стал мэром в 1992-м. Пустые прилавки, очереди — его энергии хватало на все: и договариваться о поставках продовольствия, и находить для города деньги. А уже в 1994-м началось воссоздание храма Христа Спасителя, и это, конечно, глубоко символично, что именно здесь чин отпевания и совершил Патриарх Кирилл.

"Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами", — подчеркнул Патриарх Кирилл.

"Если бы не Лужков" — эти слова часто звучали на прощании. При нем Московская кольцевая стала дорогой мирового уровня. Появилось Третье транспортное. Выстроен Парк Победы на Поклонной, реконструирована Манежная площадь. Но попечительство мэра распространялось и далеко за границы Москвы — фактически, он помогал выжить Черноморскому флоту.

"Его даже признавали там персоной нон-грата, не пускали, но он всегда был уверен в том, что Севастополь — это русский город. Это русская военно-морская база. Это основа Черноморского флота. И так оно и получилось. И если бы, конечно, не Черноморский флот и если бы не забота о нем, то и Крым бы не вернулся бы в родную гавань", — считает Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом.

Родная для Лужкова Москва из неопрятной столицы позднего Советского Союза превращалась в сияющий мегаполис. Он обновлял город так, как сам понимал обновление: росли и небоскребы, и бизнес-центры. Мэр, казалось, все время — на грандиозных стройках.

Политик, неординарный человек своего времени — его собственный символ – это, конечно, кепка.

"Наш брат не стеснялся его критиковать. И он очень спокойно говорил: если журналист сказал правду, будем исправляться , а если неправду, то будем судиться", — вспоминает Сергей Цой, бывший пресс-секретарь мэра Москвы.

С журналистами Лужков говорил открыто. Его высказывания запоминались мгновенно и навсегда.

Спортивный — он и в прорубь, и на горнолыжный склон. Вячеслав Фетисов вспоминает, как встречались на корте, а однажды хоккеистов НХЛ = пригласили сыграть против команды московского правительства в футбол.

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказывает: кто бы мог поверить в 1993-м, что 10 лет спустя на Воробьевых горах вырастет огромный новый университетский квартал! Юрий Лужков с Московским университетом был всегда: и в будни, и в праздники .

"После того как студенты угощались медовухой с его пасеки, он одевался в форму Ломоносова и читал стихи, сам написал, потом пел, а потом танцевал со студентками на празднике Татьянин день", — вспоминает Садовничий.

"Он так искренне любил то, что я делаю на сцене, и так радовался, когда я сочинил песню "Москва", — рассказал народный артист России Олег Газманов.

"В папке театра "Ленком" совсем недавно появилась стихотворная пьеса, написанная Юрием Михайловичем. Вот удивительное дело, казалось бы, где стихи, где поэзия, где драматургия и где Лужков", — отметил народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

"Это настоящий русский мужик со своей смекалкой, со своим упорством и со своим стержнем. На таких, как он, земля держится", — считает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

После отставки в 2010-м все силы он действительно отдавал земле, занимался сельским хозяйством, в прямом смысле слова пахал.

Решением семьи было не открывать на прощании гроб — Москва запомнила своего второго мэра деловым, энергичным, таким, как на этой фотографии. Храм Христа Спасителя проводил траурную процессию перезвоном колоколов. Похоронили Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище под аккомпанемент траурных залпов и гимна России.

Текст: "Вести недели"

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