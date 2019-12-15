"Тигр", орехи и "Бикин": что происходит в Приморье

В последние 10 лет в России проведена огромная работа по восстановлению популяции редкого краснокнижного амурского тигра. В 2008-м, когда в России была запущена специальная программа, на Дальнем Востоке насчитывалось чуть больше 400 особей. По состоянию на осень 2019-го численность амурских тигров приблизилась к 600. Отличный результат. Правда, отношения полосатого хозяина тайги и местных жителей не всегда складываются просто. Как уживаются тигры и люди на примере национального парка "Бикин" в Приморье?

До границы национального парка "Бикин" — несколько километров. И уже здесь — их следы. Двое — самец и самка. Шли вдоль дороги, потом лежали на обочине, грелись на солнце и ушли обратно в тайгу. Могут быть совсем близко, наблюдать за нами стоит с безопасного расстояния. Умные, сильные, уверенные в себе. Хозяева тайги. У местного населения существует два определения для тигра. Куты-Мафа — мудрый охотник в обличии зверя и Амба — злой дух. Таким тигр становиться, если его ранить, разозлить, посягнуть на его детенышей.

Село Красный Яр. Здесь — главный офис национального парка "Бикин". В селе — немногим больше полтысячи человек. Коренное население поклоняется духам.

Работа скульптора Степаненко — в центре села. По заказу центра "Амурский тигр". Дерсу Узала — проводник и охотник, литературный персонаж, собирательный образ. Но удэгейцы уверены, что он существовал в реальной жизни. И даже ходят слухи, что инспектор Канчуга — его родственник, праправнук.

Река не только кормит людей, она еще и главная транспортная артерия. Летом по ней перемещаются на лодках, а зимой — на снегоходах. Сейчас — пограничное состояние, уже небезопасно, потому что по реке идет шуга, но и на носу, и на моторе — два профессионала из коренного населения.

Рыбалка — традиционное занятие местных жителей. В "Бикине" водятся ленок, хариус, таймень. В их ловле ни мороз минус тридцать, ни скованная льдом река не помехи.

Удэгейцы еще и охотники. Те самые, что белку — в глаз. Охота — круглый год. Часть охотничьих угодий теперь занимает национальный парк, созданный в том числе для защиты одного из самых крупных представителей семейства кошачьих.

По большей степени все началось с этого меткого выстрела. В 2008 году Владимир Путин участвовал в научном проекте по регистрации тигров. Пятилетнюю тигрицу усыпили, чтобы надеть на нее GPS-ошейник. О тиграх тогда вспомнили на государственном уровне. Стартовала целая программа.

В 2010-м появилась национальная стратегия сохранения амурского тигра. В 2013-м по инициативе президента был создан фонд под названием "Центр "Амурский тигр". А в 2015-м образован национальный парк "Бикин". На огромной территории — в 1 160 469 гектаров.

Сотрудники парка – инспекторы — практически все из числа жителей Красного Яра. Они прекрасно знают тайгу, звериные тропы. Им доверена самая важная работа — контроль за животными.

24 часа в сутки, 365 дней в году инспекторы парка следят за поведением тигра, делается это с помощью фотоловушек, развешанных на деревьях в местах вероятного появления хозяина тайги.

68 камер установили в парке. В объектив каждой камеры, установленной в лесу, по нескольку раз уже попадали амурские тигры. Национальный парк "Бикин" в тайгу принес порядок и учет, а в Красный Яр — цивилизацию. Благодаря центру "Амурский тигр", который патронирует нацпарк, в село провели электричество, построили несколько важных объектов. В школе наконец-то появился теплый санузел. Детям начали преподавать родной язык.

До прихода в Красный Яр национального парка хлеб в село возили за сто километров. Теперь есть своя пекарня. За каких-то пять лет в селе появились парикмахерская, почта, здание полиции и собственная больница. Администрация Красного Яра скоро тоже переедет в новое здание.

Галина Петрова — первый человек, заговоривший с нами о проблемах. О том, что, несмотря на все явные перемены к лучшему, есть люди, которые ведут постоянную борьбу с руководством национального парка "Бикин". Первый в списке — глава совета местной общины "Тигр" Владимир Ширко.

"Он и депутат Думы Пожарского района, и почетный гражданин района, член партии "Единая Россия". Но вот понятно, что личные интересы для него превыше развития территории, которую он представляет и о которой должен заботиться, радеть за ее процветание", — сказала Галина Петрова, глава Краснояровского сельского поселения.

Владимир Ширко до прихода национального парка решал почти все хозяйственные вопросы села Красный Яр. После развала советского леспромхоза он получил в свое распоряжение практически всю инфраструктуру. Тепло, электричество, расчистка дорог, строительство так или иначе были под его контролем. Общине "Тигр" принадлежали огромные территории охотничьих угодий и промысловых зон, где помимо добычи пушнины была разрешена и заготовка кедрового ореха.

Вот он, главный кормилец для всех. Рубить нельзя, но пользоваться плодами можно. В год 30-метровый красавец может дать до 100 килограммов орехов.

"Ежегодно община "Тигр" подает декларацию на 4-5 миллионов килограмм кедрового ореха", — пояснила Галина Петрова.

Сам Владимир Аркадьевич от журналистов не бегает. В селе он появляется редко. Чаще — в офисе в столице Приморья Владивостоке. Отсюда он и защищает права коренного малочисленного народа.

"Как такого конфликта с парком нет. Я, когда уходил, когда забирали территорию у меня, у нас была договоренность, чтобы ни одного удэгейца не обмануть и сделать так, как всем работникам парка", — сказал Ширко.

Директор парка Алексей Кудрявцев, на увольнении которого настаивает Ширко, вопрос экспорта кедрового ореха задает во всех инстанциях. И у него есть косвенные доказательства того, что община "Тигр" в промышленных масштабах орех не собирала.

"Если взять по отчетам Департамента лесного хозяйства, община там до сих пор миллионы килограмм вывозит кедрового ореха за границу. Хотя вы сами можете спросить у местных жителей, что здесь у нас не организовано ни одного заготовительного пункта, куда бы даже можно было сдать этот кедровый орех. Тем не менее этот кедровый орех берется и вывозится, продается", — подчеркнул Кудрявцев.

Государство разрешало общине "Тигр" собирать, перерабатывать и продавать орех. На экспорт. Объемы — огромные. Но сбор в таких масштабах, вполне возможно, никто не вел. А квоты, по разным данным, просто перепродавали.

"Мошенничество, это когда сибирский орех шел, это уже полный бред. Под эти же квоты — сибирский орех. Это очень большой бизнес. После вашей передачи господин Ширко меня расстреляет", — заявил Андрей Головин, директор Верхне-Перевальнинского филиала Приморского лесничества.

Краснояровским кедровым вопросом заинтересовались в Москве, в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. "Убраны должны быть всякие посредники между коренными жителями, которые там проживают испокон веков, и их права должны быть обеспечены в полном объеме и администрацией национального парка, и муниципальными органами власти, которые там размещены и осуществляют свою деятельность", — отметил ее руководитель Амирхан Амирханов.

Часть территорий, на которых растет кедр, теперь заняты национальным парком. А это значит, что с частью квот общине "Тигр" придется расстаться. Для бизнеса теневого это означало бы большие потери. Цифры называют разные. Но в любом случае речь идет о миллионах долларов. Ежегодно.

Недавно в здании Департамента лесного хозяйства Приморья прошли обыски. ФСБ пока не поделилась их результатами.