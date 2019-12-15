МЧС уточнило, какие елки брать, чтобы не сгореть

В МЧС России напомнили о правилах техники безопасности в предновогодний период и в новогодние праздники. Они касаются, в частности, выбора, установки и украшения новогодней елки.

Главная опасность здесь — возможность падения елки, так что прежде всего в ведомстве советуют россиянам обеспечить ее устойчивость. Елка — очень смолистое и горючее дерево, поэтому ее нельзя устанавливать вблизи батарей и обогревательных приборов. Также рядом с главным символом Нового года не должно быть никаких горящих свечей и бенгальских огней.

Не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения — в случае воспламенения она может стать непреодолимой преградой. Все вышеперечисленное касается и искусственных елок, при выборе которых лучше отдать преимущество моделям, имеющим противопожарную пропитку. Информация об этом содержится на упаковке.

МЧС России, в свою очередь, проводит сезонную профилактическую операцию "Новый год". В этот период вводится особый противопожарный режим: проводятся внеплановые выездные проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, профилактические беседы в образовательных учреждениях с работниками и учащимися; обследуются специализированные места продажи пиротехники.

В ведомстве советуют позаботиться о выполнении противопожарных мероприятий заранее, чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами.