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15 декабря 201922:06

Российские военные врачи помогут жителям разрушенной Ракки

Автор: Дмитрий Киселёв

9 декабря российские военные вошли в Ракку. Город на севере Сирии в течение четырех лет был "столицей" варварского халифата. Увиденное потрясает. На месте некогда цветущего города — руины. До основания разрушены целые кварталы, инфраструктура полностью уничтожена. Жителям города остро не хватает продуктов питания, питьевой воды, медикаментов.

Таков результат операции по освобождению Ракки от игиловцев, проведенной в 2017 году силами американской авиации и курдами. Под ударами с воздуха погибли, как минимум, 13 тысяч мирных сирийцев. Цифра не окончательная, разбор завалов в Ракке продолжается, находят новые останки погибших от бомбардировок.

Операцию по освобождению Ракки часто сравнивают с бомбардировками Дрездена в 1945 году британскими и американскими ВВС. Историки до сих спорят, действительно ли с военной точки зрения было так необходимо разрушать старейший европейский город и убивать 25 тысяч жителей Дрездена. Такие же вопросы к США по Ракке. Для сравнения: российские военные, которые вместе с сирийской армией освобождали Алеппо, смогли найти способ и выгнать террористов из города без разрушительных бомбардировок.

Автор: Евгений Давыдов

Город-призрак ночью. Темные улицы, редкие фигуры. Костры на обочинах, чтобы согреться Свет — только, если есть генератор. А это уже днем. Вместо жилых кварталов — руины. До войны в Ракке проживали больше двухсот тысяч человек. С пригородами — около полумиллиона. Один из крупнейших сирийских городов. Сегодня жителей — меньше 50 тысяч.

Уникальные кадры — российская колонна впервые проезжает в некогда главный город боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ). Баннер на арабском: "Ракка приветствует вас!" На броне — триколор. Наших военных выходят встречать целыми улицами. Сотни человек и неподдельные эмоции.

Ракка стала фактически открытым полигоном для военных действий. Большая часть городских кварталов уничтожена. Центральные улицы разминировали, но углубляться в переулки опасно.

Разрушения в городе — тотальные. Вот, например, одна из центральных улиц — Аль-Мансур — до начала бомбардировок коалиции. Вот после. А это — городские кварталы сверху. Бомб и ракет западные освободители не жалели. Жилые кварталы сровняли с землей.

30 тысяч авиаударов — это официальные цифры ВВС Соединенных Штатов. А вот цифры из доклада ООН: в результате налетов коалиции уничтожены около тысячи боевиков. Но жертв среди мирного населения в разы больше. По самым скромным подсчетам, свыше 13 тысяч человек, многие из них — дети.

Следы боев повсюду. Разбитые танки — теперь груда металлолома. В руинах — целые районы. Боевики ИГИЛ ушли отсюда два года назад, но в окрестностях до сих пор действуют "спящие" ячейки террористов.

Ракку и пригороды сегодня контролируют курдские отряды самообороны. Блокпостов сирийской армии здесь нет. Те, кто пытаются вернуться в Ракку, часто погибают из-за оставленных боевиками снарядов. По официальным данным, только за последний год на минах подорвались 119 человек.

"Мы просим Россию освободить нас от террористов. Их нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат. Ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно", — говорят местные жители.

В ходе так называемой операции по освобождению Ракки силами международной коалиции уничтожены 80% жилого фонда. Сегодня здесь остаются те, кому некуда было бежать. Родственники многих живут на подконтрольных сирийскому правительству территориях, там, где есть работа и можно прокормить семью. Но добраться туда сложно — мосты через Евфрат уничтожены ударами коалиции.

"Мы счастливы, что российская армия здесь. Мы ненавидим войну. С вашим приходом она почти закончилась", — говорят местные жители.

Первые шаги — по восстановлению мира в Ракке. Два грузовика — с продуктами под завязку, пакеты расходятся за считаные минуты.

"В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия. Наши военные врачи готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся жителям", — заявил Владимир Варнавский, офицер ЦПВС РФ.

Один из лагерей беженцев недалеко от границы с Ливаном. Джибриль — из Ракки. Бежал от боевиков вместе с семьей четыре года назад. "Нам тяжело, работу найти трудно, но лучше уж так, чем каждый день бояться умереть. В мой родной город наконец-то пришел мир, значит, мы скоро вернемся домой", — говорит он.

За годы войны многие семьи потеряли кормильцев, людям приходится жить за чертой бедности. Те, кто остались без крыши над головой, обитают в палатках. Медицинской помощи здесь не видели годами. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон и российские военные врачи обещают появляться здесь регулярно.

Текст: "Вести недели"

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