Донбасс готов к обмену пленными и ждет шагов от Украины

Корреспондент ВГТРК Николай Долгачев узнал, что думают жители Донбасса о решениях лидеров четырех стран в Париже. Он обратился и к ополченцам в окопах и обычным людям, которые все еще вынуждены скрываться от обстрелов украинских силовиков в подвалах.

Украинский военный в донецкой колонии. Разведчик. Попал в плен во время боев под Дебальцево. Таких пленных в ДНР — несколько десятков. Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине, если обмен состоится.

Богдан Пантюшенко — командир танка. В 2014 году его подбили на в Донецке. Сейчас готовы обменять. Богдан ждет первого дня на свободе.

Недалеко от колонии живет Ирина Алексеевна. Она ждет сына из украинского плена. Молодой парень, шахтер. Попал к противнику после боя. Ранен. Внесен в списки тех, кого готовы вернуть домой.

Украинские военные в плену, не стесняясь, рассказывают о том, как хотят заставить Донбасс подчиниться нынешним киевским властям. От родных получают посылки, вся одежда — домашняя. А вот на Украине для пленных зачастую другие условия.

Елена Петрук провела почти три года в заключении. Ее обменяли. Но и теперь она не может вернуться домой в родной Харьков. Преследование не прекратили. Для бывших пленных Украина амнистию не ввела.

"Я нахожусь на Украине в розыске. Стоит мне хотя бы шаг сделать в сторону Украины, я даже первый блокпост не проеду, меня посадят. А срок у меня там получается за терроризм — лет 15-20 сидеть", — рассказала Петрук.

Елена даже российский паспорт получить не может — из-за незакрытого на Украине уголовного дела. Обмен пленными, назначенный на этот месяц, может не состояться из-за такой позиции Киева.

Донбасс требует процессуально очистить всех, кого возвращают украинские власти, иначе обмена не будет. И списки надо обновить.

"Обмен документами не велся порядка двух лет. Помимо 88 человек, которые подтверждены у меня, есть еще 160 человек, по которым ведется работа. Устанавливается их местонахождение. Точно так же и с украинской стороны. Сказать, что мы проведем сейчас обмен и это он будет полноценный, то есть "всех на всех", нельзя. Это действительно будет обмен всех установленных на всех установленных", — пояснила Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека ДНР.

Постоянно появляются новые пленные — война-то ведется. Позиционная. Но диверсионные группы работают регулярно. Донецкая земля испещрена окопами. Теперь это — неотъемлемая часть местного ландшафта. Сотни километров. В шахтерском краю, конечно, не привыкать копать землю.

"Видать, не доходят до войск украинских команды президента. Или он просто не отдает их. Стрельба именно во время формата усилилась. Именно в этот день были обстрелы с минометов", — рассказал один из ополченцев.

Видно передвижение техники и солдат. Живой силы вообще-то. Из блиндажа видны украинские позиции. Окопы расположены намного ближе, чем положено по Минским соглашениям. Они почти полностью заняли "серую зону". А здесь крайняя линия обороны защитников ДНР. Они находятся как раз там, где и положено по договоренностям. Республики уже несколько лет все свои обязательства выполняют полностью.

В Донбассе к обмену пленными готовы. Но Украина должна к нему подготовиться так, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Пленные должны быть амнистированы. Нужно также процессуально очистить тех, кого готовят к обмену. Только после этого Донецк и Луганск отдадут украинских военных.