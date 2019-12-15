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15 декабря 201920:13

Дубль Роналду вернул "Ювентус" на первое место Серии "А"

EPA

Туринский "Ювентус" одержал победу в матче 16 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречался с "Удинезе". Игра проходила на "Ювентус Стэдиум" и завершилась со счетом 3:1 в пользу футболистов "Старой синьоры".

Главным творцом победы туринцев стал португальский нападающий Криштиану Роналду. Он оформил дубль, который и предопределил исход матча. Еще один забитый мяч на счету Леонардо Бонуччи. В составе удинцев единственный гол был забит Игнасио Пуссетой уже в добавленное время.

Благодаря успеху в родных стенах "Ювентус" набрал 39 очков и вернул себе первую строчку Серии "А". Туринцы обошли миланский "Интер" (38 очков), однако тому еще предстоит провести свой матч 16 тура. Им предстоит на выезде сыграть с "Фиорентиной".

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