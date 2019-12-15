Володин услышал угрозу в словах Сии

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв объявить Курильские острова территорией Японии как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Он указал, что заявления, подобные сделанному главой оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, подрывают взаимное доверие между странами.

"Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов", — сказал Володин журналистам в воскресенье.

Вместе с тем, по мнению спикера Госдумы, существует куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?

Он предостерег политиков от попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, указав, что они не пойдут на пользу никому.

"История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика", — приводит слова Володина "Интерфакс".

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посоветовал не реагировать на подобные заявления, назвав их провокационными.