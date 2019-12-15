Довольное: крупный пожар на складе пуха локализован

Пожар на складе по хранению пуха в селе Довольное Новосибирской области удалось локализовать на площади 2100 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар охватил все здание склада, его кровля обрушилась. Данных о наличии в результате пожара погибших и пострадавших пока нет.