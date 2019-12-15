В Москве погода отстанет на два месяца, возможен температурный рекорд

Гидрометцентр предупреждает: 19 декабря в Москве может быть побит температурный рекорд. В этот день в столице ожидается три-восемь градусов тепла. Как отметил и.о. главы организации роман Вильфанд, погода будет отставать от графика на два месяца.

По данным ТАСС, все дело – во взаимодействии циклона с Запада и антициклона с Востока.

Ранее сообщалось, что температурные рекорды и погодные аномалии возможны во всей Центральной России.