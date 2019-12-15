Самолет, вылетевший в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира

Пассажирский самолет Аirbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из московского Шереметьева в Гонконг, прервал полет и вернулся в аэропорт из-за того, что у одному из пассажиров на борту стало плохо.

Лайнер некоторое время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, а затем совершил штатную посадку. Самолет сел с некритичным превышением полетной массы, пишет "Интерфакс".

На всякий случай, на месте посадки дежурили представители экстренных служб, но все завершилось благополучно, добавляет ТАСС. О состоянии пассажира ничего не сообщается.