"МанСити" всухую разгромил "Арсенал" в премьер-лиге

Воскресная программа 17 тура английской премьер-лиги по футболу завершалась в Лондоне, где на стадионе "Эмирейтс" "Арсенал" принимал действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу манкунианцев.

Подопечные Хосепа Гвардиолы ошарашили "канониров" уже спустя две минуты после стартового свистка, когда забил Кевин Де Брейне. Спустя 13 минут Рахим Стерлинг удвоил преимущество "горожан", а на 40 минуте все тот же Де Брейне довел преимущество гостей до неприличного.

Во втором тайме зрители забитых мячей не увидели. Как итог, крупная победа "Сити".

После успеха в Лондоне "Манчестер Сити" набрал 35 очков, но продвинуться по таблице ему не удалось. Футболисты из Манчестера по-прежнему на третьем месте, отставая от идущего вторым "Лестера" на четыре очка, а от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

"Арсенал" же с 22 баллами располагается на девятой позиции премьер-лиги.