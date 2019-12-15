Эрдоган грозит закрыть базу Инджирлик для американцев

Закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик в южной турецкой провинции Адана пригрозил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара может это сделать в случае введения против страны санкций США.

Санкциями Вашингтон грозит Турции за покупку у России партии зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Летом этого года все элементы систем были отправлены в Турцию, а на боевое дежурство эти ЗРК должны заступить в июне 2020 года.

По словам турецкого лидера, и для США, и для Турции очень важно, чтобы в Вашингтоне не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить. Турция, заявил Эрдоган, "даст ответ на любые санкции США". Если будет нужно, Анкара "закроет и Инджирлик, и Кюреджик", добавил он.

Авиабазу Инджирлик на юге Турции используют американские ВВС, напоминает РИА Новости. В районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции дислоцирована радиолокационная станция, которая является частью системы противоракетной обороны НАТО в Европе. Работу системы раннего оповещения о ракетном нападении там также обеспечивают американские военные.

Ранее о том, что американцы могут лишиться авиабазы Инджирлик, если введут санкции против Анкары, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, может измениться и статус военного объекта в Кюреджике.

Накануне Чавушоглу заявил на Дохийском форуме в Катаре, что Турция по-прежнему остается союзником США и предлагает Вашингтону продать Анкаре системы противоракетной обороны Patriot. Турецкий министр также подчеркнул: в случае введения санкций со стороны США из-за поставок российских комплексов С-400 Турция будет вынуждена ответить на них.

Тем временем руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на днях заявил: "не за горами" подписание второго контракта на поставку в Турцию российских С-400. Также на территории Турции может быть развернуто совместное производство этого ЗРК или некоторых его элементов. Также, добавил Демир, Россия предложила Турции приобрести свои истребители Су-35.