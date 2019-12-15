Глава UFC Уайт: Петр Ян движется к элите легчайшего веса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт дал свою оценку выступлениям российского бойца смешанного стиля Петра Яна. Глава UFC дал понять, что 26-летний россиянин вскоре может стать бойцом мирового уровня.

"Петр подбирается к элите легчайшего веса, — приводит слова Уайта "Советский спорт". – Он голодный варвар и настоящий убийца и готов драться с любым соперником. Но на данный момент я не готов обсуждать его следующий бой".

Напомним, что накануне Ян в рамках турнира UFC 245 добился победы над американским бойцом Юраем Фейбером. Россиянин отправил соперника в нокаут в третьем раунде. Эта победа стала для Яна 16-й в профессиональной карьере и шестой подряд при одном поражении.