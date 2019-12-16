Песков: Россия продолжит транзит газа в Европу, если это будет выгодно "Газпрому"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через территорию Украины будет возможен при коммерческой и экономической целесообразности для "Газпрома". Как отметил Песков, данная тема обсуждалась на саммите в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

На встрече присутствовали руководители соответствующих компаний. От России был глава "Газпрома" Алексей Миллер. Тема транзита газа обсуждалась с цифрами и весьма детально.

Песков подчеркнул, что существуют определенные трудности в переговорах, которые предстоит преодолеть. Например, некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда являются для России неприемлемыми, напоминает газета "Известия". При этом президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России "транзитировать" газ через Украину.

13 декабря заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал, что до решения газового спора между Россией и Украиной осталось совсем немного времени. Панкин заверил: Москва сделает все, чтобы не оставить Европу без газа.

10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи президентов России и Украины Москва и Киев не смогли урегулировать вопросы, которые касаются снятия взаимных судебных претензий и транзита газа.