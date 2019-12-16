Украинский футболист подвергся обструкциям за нацизм. Матч чемпионата Испании отменен

Матч 20 тура второго дивизиона чемпионата Испании между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван, а затем и вовсе прекращен. Причиной стали обструкции фанатов "Райо" в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули.

Украинец до "Альбасете" выступал как раз за "Райо", но фанаты припомнили ему не это. Болельщики еще в бытность его игроком мадридской команды обвиняли его в нацистских взглядах. Именно по этой причине от него в 2017 году и отказались.

И вот теперь в матче против своей бывшей команды Зозуля вышел на поле с первых минут. На протяжении всего первого тайма в его адрес произносились оскорбительные кричалки. Главный арбитр матча из-за действий публики даже прервал матч на несколько минут.

Вскоре он возобновил игру, команды доиграли до перерыва, а вот на вторую половину игры "Альбасете" в знак солидарности с Зозулей выходить на поле отказался. В итоге игра была завершена. Судьба встречи станет известна позже. На момент остановки игры счет был 0:0.