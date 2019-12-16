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Протесты в Гонконге 1 час назад

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16 декабря 201900:58

В Гонконге правоохранители разгоняют митингующих слезоточивым газом и перцовым спреем

Вечером в воскресенье, 15 декабря, жители Гонконга собрались на митинг в районе Мон-Кок. Правоохранители разгоняют их перцовым спреем и слезоточивым газом. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Как уточняется, митингующие собрались в Мон-Коке в 20:00 по местному времени (15:00 по времени Москвы). Гонконгцы пели песни, некоторые показывали правоохранителям "сердечки". В ответ полицейские задержали двух человек, сообщает РИА Новости. Толпа возмутилась. Спустя несколько часов сотрудники полиции, подняв черный флаг, начали разгонять собравшихся с помощью слезоточивого газа.

Массовые протесты, которые спровоцировало рассмотрение законопроекта об экстрадиции, продолжаются в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга, пойдя на уступки, полностью отозвали законопроект в начале октября. Но это не остановило протесты. Они стали более ожесточенными, но малочисленными. За последние шесть месяцев в Гонконге прошли более 900 демонстраций, митингов, протестов и маршей. Были задержаны свыше 5,8 тысячи человек, 932 участникам акций предъявили обвинения по различным статьям.

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