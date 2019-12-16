Двоевластие перед "класико": "Реал" упустил возможность обойти "Барселону"

Мадридский "Реал" в преддверии "класико" против "Барселоны" не смог опередить в турнирной таблице своего главного конкурента из столицы Каталонии. По итогам матча 16 тура против "Валенсии" мадридцы набрали один балл. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Примечательно, что даже одно очко футболистам "Королевского клуба" удалось добыть "на флажке". Валенсийцы, в составе которого пока не играл россиянин Денис Черышев, на 78 минуте матча повели после гола Карлоса Солера. Но удержать победный счет им не удалось. Уже на пятой добавленной минуте Карим Бензема сделал счет ничейным и итоговым.

Таким образом, "Реал" набрал 35 очков и сравнялся с "Барселоной", которая с 35 баллами удерживает лидерство благодаря дополнительным показателям. Их очный матч намечен на 18 декабря в Барселоне.

"Валенсия" же с 27 баллами в активе идет на восьмом месте.