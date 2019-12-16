Дадим отпор терроризму! В Индии начинается "активная фаза" военных учений "Индра-2019"

Российские и индийские военные отработали спасение заложников в населенном пункте, захваченном условными террористами. Это одна из задач совместных учений. Как тренируются военные?

Еще не известно, что сложнее — пробежать 10-километровый марш-бросок или с восходом солнца заставить свое тело усаживаться в непривычные для россиян асаны утренней йоги, которая входит в обязательную программу тренировок.

В этом году впервые в российско-индийских учениях принимает участие военная полиция. Совместно с индийскими коллегами российские "красные береты" обеспечивают порядок и безопасность лагеря в штате Уттар-Прадеш, где на время "Индры" расположились российские военные.

Позади — неделя подготовки, знакомство с местностью и пристрелка техники. На полигоне все готово к началу "активной фаз" учений, в которой, кроме сухопутных частей двух армий, примут участие авиация и флот.

Само название этих больших российско-индийских маневров символизирует и главную цель учений. Предводитель воинства богов в индуистском пантеоне грозный Индра победил злых демонов — асуров. В случае военных учений российская и индийская армии совместными силами готовы дать отпор терроризму.

Под прикрытием боевых машин пехоты россияне освобождают захваченную бандформированием индийскую деревушку. Этот эпизод должен стать финальным во время активной фазы, которая стартует сразу в трех штатах Индии уже завтра.

В таком межвидовом формате "Индра" проводится уже в третий раз. Общее число российских военнослужащих, участвующих в маневрах в этом году, достигает тысячи человек. Параллельно с тренировкой на суше в штате Гоа моряки России и Индии совместно проводят учения по досмотру судов, отрабатывается блокирование побережья одного из островов, а совместные российско-индийские экипажи самолетов Су-30 ВВС Индии отрабатывают поддержку войсковых соединений с воздуха.