Трамп потребовал от бывшего директора ФБР Коми извинений за неправомерную слежку

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал от бывшего директора ФБР Джеймса Коми извинений за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.

"Итак, Коми признал, что был неправ. Так какие будут последствия за его противозаконные действия? Может, годы в тюрьме? Где извинения передо мной и другими, Джим?" – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Джеймс Коми признал, что при принятии решения был неправ. На прошлой неделе генеральный инспектор министерства юстиции опубликовал доклад, в котором отметил ряд ошибок следователей, но признал начало расследования законным. Сразу после этого генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что имевшихся у ФБР данных недостаточно для начала расследования в отношении предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

Летом 2018 года администрация американского президента рассекретила серию документов, которые относятся к слежке за экс-советником президента США Картером Пейджем. В документах в том числе содержится запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем, напоминает РИА Новости.

По мнению Трампа и республиканцев, прослушку Пейджа вели с нарушениями и без должных оснований. В опубликованной записке отмечается: сотрудники ФБР проявляли предвзятость по отношению к Дональду Трампу, при этом поддерживая бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В сентябре 2016 года Кристофер Стил признался, что не хочет, чтобы Трампа избрали президентом.

Дональд Трамп уволил Джеймса Коми в мае 2017 года. Тогда министерство юстиции США заявило о нарушении Коми субординации и превышении полномочий, объявив в 2016 году без уведомления руководства министерства о прекращении расследования против Хиллари Клинтон.