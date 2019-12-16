У двух жителей приморского села найден арсенал оружия и более 600 патронов

У двух жителей приморского села Покровка найден арсенал оружия и более 600 патронов. Мужчины были задержаны. Полиция провела обследование их места жительства и изъяла три ружья, одно комбинированное охотничье ружье, части нарезного огнестрельного оружия, более 600 патронов для такого оружия, а также капсюли для патронов.

Операция проводилась полицейскими и пограничниками, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении оружия и его основных частей и боеприпасов, совершенных группой лиц по сговору. Задержанным жителям грозит до шести лет тюрьмы.