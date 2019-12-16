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16 декабря 201904:12

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит апелляцию на арест историка Олега Соколова

Заседание городского суда Санкт-Петербурга, по обжалованию ареста историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пройдет сегодня, 16 декабря. Об этом сообщили представители объединенной пресс-службы судов города.

Как уточняется, апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Олегу Соколову будут рассматривать в Санкт-Петербургском городском суде в 12:30.

Ранее адвокат историка Александр Почуев заявлял, что его жалобу на арест Соколова суд будет рассматривать 5 декабря. По словам Почуева, сам Соколов согласен с мерой пресечения, выбранной судом (нахождение под стражей на два месяца". Почуев отметил, ч то имеет право как адвокат подать апелляцию. И он воспользовался этим правом. Соколов не подписывал ходатайство, там стоит лишь подпись Почуева.

Адвокат рассказал, что хочет просить суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения для Соколова.

В настоящее время Олег Соколов находится в центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Там ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Громкое преступление произошло 7 ноября текущего года, напоминает РИА Новости. Олег Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил из обреза аспирантку Анастасию Ещенко, а через два дня, расчленив тело, решил избавиться от него. 8 ноября историка выловили из реки Мойки, куда он сначала пытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду, так как они не тонули.

Ещенко – бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего историка. Они написали несколько научных работ, проживали в квартире Соколова на набережной реки Мойки. На суде Олег Соколов признался в содеянном, заявив, что согласен с мерой пресечения.

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