Проворов набрал один балл, но "Филадельфия" проиграла "Виннипегу"

За океаном стартовал игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В стартовом поединке дня "Филадельфия Флайерз" на выезде потерпела поражение от "Виннипег Джетс". Итог – 7:3 в пользу "воздушной армии".

В составе "Филадельфии" результативным действием отличился российский защитник Иван Проворов, который провел на льду 22 минуты 42 секунды. Он записал на свой счет голевую передачу на Джеймса ван Римсдайка. Также у "Флайерз" забивали Мэтт Нисканен и Шон Гостисбер.

Победу "Джетс" принесли шайбы Николая Элерса, Луки Сбизы, Блейка Уилера, Марка Шайфли, Логана Шоу и Патрика Лайне. Начиная с пятой минуты, когда была забита первая шайба, "Виннипег" неизменно вел в счете.

"Филадельфия" проиграла в третий раз подряд и занимает шестое место в Восточной конференции. "Виннипег" же с 42 очками располагается на третьем месте Запада.