Депутат Рады: украинцы говорят по-русски лучше россиян

Юрий Павленко, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь", заявил, что жители Украины якобы говорят на русском языке "красивее и грамотнее" россиян. Это высказывание было комментарием к закону о госязыке, предусматривающем применение исключительно украинского языка в стране. Депутат заявил, что этот закон разъединяет страну, а языковое разнообразие, наоборот, способствует ее объединению.

Он отметил, что все страны хотят расширять территории своего влияния – не стоит ограничиваться и Украине. "Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне, — приводит слова Павленко РИА Новости. — Мы можем защищать русскоговорящее население в России". Депутат призвал Киев "не ослаблять себя", но использовать "преимущества".

Ранее в Раду был внесен законопроект об отмене закона о госязыке. Автор документа — Максим Бужанский, депутат от фракции "Слуга народа", — пояснил, что ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину подготовить закон о языковых меньшинствах, поэтому законодателям и была предложена инициатива по отмене закона о государственном языке.