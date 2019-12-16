Тема:

Ситуация на Украине 48 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 декабря 201904:35

Депутат Рады: украинцы говорят по-русски лучше россиян

Юрий Павленко, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь", заявил, что жители Украины якобы говорят на русском языке "красивее и грамотнее" россиян. Это высказывание было комментарием к закону о госязыке, предусматривающем применение исключительно украинского языка в стране. Депутат заявил, что этот закон разъединяет страну, а языковое разнообразие, наоборот, способствует ее объединению.

Он отметил, что все страны хотят расширять территории своего влияния – не стоит ограничиваться и Украине. "Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне, — приводит слова Павленко РИА Новости. — Мы можем защищать русскоговорящее население в России". Депутат призвал Киев "не ослаблять себя", но использовать "преимущества".

Ранее в Раду был внесен законопроект об отмене закона о госязыке. Автор документа — Максим Бужанский, депутат от фракции "Слуга народа", — пояснил, что ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину подготовить закон о языковых меньшинствах, поэтому законодателям и была предложена инициатива по отмене закона о государственном языке.

Ранее по теме

Сейчас

00:06

В Пензе столкнулись 5 машин, погиб ребенок

21:31

Самолет, вылетевший в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира

20:52

Довольное: крупный пожар на складе пуха локализован

20:14

Под Новосибирском загорелся склад пуха, произошло обрушение

19:24

"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

19:15

Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

18:25

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит апелляцию на арест историка Олега Соколова

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит апелляцию на арест историка Олега Соколова

1 час назад
Песков: Россия продолжит транзит газа в Европу, если это будет выгодно "Газпрому"

Песков: Россия продолжит транзит газа в Европу, если это будет выгодно "Газпрому"

5 часов назад
Член ПАСЕ предлагает привлечь республики Донбасса к "нормандскому формату"

Член ПАСЕ предлагает привлечь республики Донбасса к "нормандскому формату"

3 часа назад
"Сармат", "Ярс", "Авангард": в РВСН рассказали о перевооружении

"Сармат", "Ярс", "Авангард": в РВСН рассказали о перевооружении

4 часа назад
Депутат Рады: украинцы говорят по-русски лучше россиян

Депутат Рады: украинцы говорят по-русски лучше россиян

48 минут назад
Пожарным удалось потушить возгорание на складе с пухом в Новосибирской области

Пожарным удалось потушить возгорание на складе с пухом в Новосибирской области

6 часов назад
Кобзев и Гольдштейн: новые лица в губернаторском корпусе

Кобзев и Гольдштейн: новые лица в губернаторском корпусе

7 часов назад
Донбасс готов к обмену пленными и ждет шагов от Украины

Донбасс готов к обмену пленными и ждет шагов от Украины

7 часов назад
Путин и Макрон выручили Зеленского

Путин и Макрон выручили Зеленского

10 часов назад
Голливуд - против Трампа

Голливуд - против Трампа

8 часов назад
Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян

Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян

5 часов назад
Самолет, вылетевший в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира

Самолет, вылетевший в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира

7 часов назад
Джонсон выиграл выборы, но может проиграть единство

Джонсон выиграл выборы, но может проиграть единство

7 часов назад
Трамп потребовал от бывшего директора ФБР Коми извинений за неправомерную слежку

Трамп потребовал от бывшего директора ФБР Коми извинений за неправомерную слежку

2 часа назад
"Северный поток-2": Германия пришла в ярость из-за действий США

"Северный поток-2": Германия пришла в ярость из-за действий США

9 часов назад
Уникальная хроника: кем на самом деле был Зелимхан Хангошвили

Уникальная хроника: кем на самом деле был Зелимхан Хангошвили

8 часов назад
FESCO выходит из зернового бизнеса

FESCO выходит из зернового бизнеса

2 часа назад
Эрдоган грозит закрыть базу Инджирлик для американцев

Эрдоган грозит закрыть базу Инджирлик для американцев

6 часов назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Дадим отпор терроризму! В Индии начинается "активная фаза" военных учений "Индра-2019"

Дадим отпор терроризму! В Индии начинается "активная фаза" военных учений "Индра-2019"

1 час назад
У двух жителей приморского села найден арсенал оружия и более 600 патронов

У двух жителей приморского села найден арсенал оружия и более 600 патронов

1 час назад
Пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

2 часа назад
Украинский футболист подвергся обструкциям за нацизм. Матч чемпионата Испании отменен

Украинский футболист подвергся обструкциям за нацизм. Матч чемпионата Испании отменен

4 часа назад
В Пензе столкнулись 5 машин, погиб ребенок

В Пензе столкнулись 5 машин, погиб ребенок

5 часов назад
Велотрек. Страшный массовый завал состоялся на этапе Кубка мира

Велотрек. Страшный массовый завал состоялся на этапе Кубка мира

5 часов назад
Москва запомнила Лужкова деловым и энергичным

Москва запомнила Лужкова деловым и энергичным

6 часов назад
"Тигр", орехи и "Бикин": что происходит в Приморье

"Тигр", орехи и "Бикин": что происходит в Приморье

6 часов назад
К убийству Шеремета причастны атошники и националисты

К убийству Шеремета причастны атошники и националисты

6 часов назад
Протесты во Франции: бастуют все

Протесты во Франции: бастуют все

7 часов назад
Российские военные врачи помогут жителям разрушенной Ракки

Российские военные врачи помогут жителям разрушенной Ракки

7 часов назад
Россия будет бороться за спортсменов всеми возможными методами

Россия будет бороться за спортсменов всеми возможными методами

7 часов назад
В Москве погода отстанет на два месяца, возможен температурный рекорд

В Москве погода отстанет на два месяца, возможен температурный рекорд

8 часов назад
Зеленский не усвоил урок Путина

Зеленский не усвоил урок Путина

8 часов назад
Киселёв прокомментировал заседание обновленного СПЧ

Киселёв прокомментировал заседание обновленного СПЧ

9 часов назад
Меркель вскрыла антироссийские "консервы"

Меркель вскрыла антироссийские "консервы"

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 15 декабря 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 15 декабря 2019 года

9 часов назад
"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

9 часов назад
Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

14 часов назад
Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

17 часов назад
Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

18 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку