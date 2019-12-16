135 теннисистов подозреваются в "договорняках". Один из них – из Топ-30 рейтинга ATP

Порядка 135 теннисистов включены в список подозреваемых в деле об участии в договорных матчах. Среди них присутствует один теннисист, который на данный момент занимает место среди 30 лучших игроков по версии ATP.

За свою профессиональную карьеру данный теннисист завоевал три титула, сообщает ТАСС со ссылкой на Die Welt. Предполагается, что организацией "договорняков" занимается армянская мафия, чья сеть растянулась на семь стран Европы. К расследованию, которое длится уже больше года, уже подключилось ФБР. Результаты станут известны в течение нескольких месяцев.

По итогам 2019 года организация по борьбе с негативными явлениями в теннисе (TIU) отстранила от выступлений свыше 20 игроков среди мужчин и женщин. Tennis Integrity Unit занимается в том числе и расследованиями "договорняков" в теннисе.