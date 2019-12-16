Nord stream 2 хочет прокладывать газопровод и в зимнее время

Компания Nord stream 2, строящая "Северный поток – 2", запросила у Германии разрешение прокладывать газопровод у ее берегов зимой и весной 2020 года. Запрос оператора будет рассмотрен 16 декабря.

В районе Поморской бухты, где будет проходить нитка СП – 2, находится зимовка водоплавающих птиц, сообщает РИА Новости. Укладка газопровода не должна причинять им вреда – таковы, по сообщению Bild, изначальные условия строительства. Заявка на новые условия работы нужна для расширения данных условий.

Nord stream 2 хочет строить газопровод и зимой, так как разрешение на прокладку нитки от властей Дании пришло с запозданием. Кроме того, в начале 2020 года могут вступить в силу американские санкции против "Северного потока – 2". Поэтому оператор хочет закончить прокладку трубопровода как можно раньше.