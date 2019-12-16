Туман парализовал работу аэропорта Владивостока, задержано более 20 рейсов

Более 20 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Владивостока. Густой туман парализовал работу воздушной гавани.

Отстают от расписания самолеты, которые должны были улететь в Токио, Новосибирск, Якутск, Шереметьево. По данным онлайн-табло, на прибытие задерживаются рейсы из Новосибирска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Якутска, Москвы. Некоторые из них должны были прилететь более четырех часов назад, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности. В столице и области сегодня ожидаются обильный снегопад, сильный ветер и гололедица.