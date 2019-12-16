В поселке Байкит Красноярского края сгорел жилой дом

Из горящего дома в Красноярском крае эвакуировали 25 человек. Пожар произошел ночью в поселке Байкит. Загорелся жилой дом.

По данным МЧС, пожар начался в квартире на втором этаже, а затем через кровлю здания огонь перекинулся на другие помещения.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24". Прибывшие на место происшествия спасатели тушили здание до утра, однако дом успел выгореть полностью.