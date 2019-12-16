Землетрясение на Филиппинах: 3 человека погибли, 40 пострадали, 15 находятся под завалами

Масштабная спасательная операция продолжается на Филиппинах. Там произошло землетрясение магнитудой почти 7. Под завалами могут находится минимум 15 человек.

Жертвами удара стихии стали уже три человека, среди них — шестилетняя девочка. Она погибла при разрушении стены. Еще почти 40 человек пострадали.

Землетрясение привело к перебоям с электричеством и разрушению нескольких зданий, сообщает телеканал "Россия 24".