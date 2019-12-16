Россияне рассказали, куда хотят поехать на новогодние праздники

Большинство россиян, которые собираются путешествовать во время новогодних каникул, отправятся в поездки по стране. Такой выбор сделали почти 90 процентов участников соцопроса. В сравнении с прошлым годом популярность этого варианта выросла на 13 процентов, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом почти половина путешествующих свой регион не покинут — они просто отправятся за город. А если говорить о том, куда россияне хотели бы поехать на праздниках, то среди самых желанных направлений Великий Устюг, Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи и города Золотого кольца. Среди зарубежных направлений лидируют Франция, Германия и Италия.