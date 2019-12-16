Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости. На втором месте находится Россия. Третью строчку рейтинга занял Китай.

Составители рейтинга учитывали такие данные, как численность населения, показатель ВВП на душу населения. Кроме того, могущественные державы доминируют в заголовках новостей, имеют значительное влияние на мировой арене, играют ключевые роли при формировании глобальных экономических моделей.

В рейтинге отмечены и страны с наименьшим влиянием. Это Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Словения.