У озера Хасан найдены четыре красноармейских танка

Приморские поисковики обнаружили четыре красноармейских танка у озера Хасан. На месте боев 1938 года участники отряда "Авиапоиск" обследовали трассу наступления 3-го танкового батальона 2-й мехбригады. Именно там 6 августа 38 года после начала генерального штурма японских позиций пошли в бой танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии. При прохождении сильно заболоченной местности скорость и без того медленных бронемашин упала до 3-4 километров в час, и они стали вязнуть. Начался их методичный расстрел японской артиллерией.

Поисковики обнаружили фрагменты подбитых танков Т-26, плавающего танка разведки Т-37, передает телеканал "Россия 24". В 2020 году "Авиапоиск" планирует поднять все фрагменты погибшей бронетехники, чтобы увековечить память павших танкистов, поставить памятные знаки и собрать останки воинов, находки планируют передать в экспозиции, которую отряд размещает в Музее исторической техники во Владивостоке.

Ранее поисковики обнаружили в районе озера Хасан останки красноармейцев.