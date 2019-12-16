Природные пожары в Австралии: огнем охвачено почти 400 тысяч гектаров леса

Австралия охвачена природными пожарами. Огонь охватил уже почти 400 тысяч гектаров леса.

Под угрозой — национальные парки Голубых гор к северо-западу от Сиднея, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее местные СМИ сообщали со ссылкой на пожарные службы, что австралийские пожарные потеряли контроль над огнем. Это привело к уничтожению около 20 построек. Всего лесные пожары в Австралии уничтожили 2,5 тысячи зданий и свыше 2,5 миллиона гектаров леса.