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16 декабря 201908:47

Джулиани: экс-посол США в Киеве отказывала в выдаче виз ценным свидетелям

Экс-посол США в Киеве отказывала в визах ценным свидетелям. Об этом заявил адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

По его словам, глава американского дипломатического представительства Мари Йованович препятствовала выдаче документов гражданам Украины. Они были готовы дать показания по делу о сговоре политических оппонентов главы Белого дома с киевскими властями в 2016 году.

Эти выводы Джулиани сделал по итогам поездки в Будапешт, Вену и Киев, сообщает телеканал "Россия 24". По словам адвоката, он собрал достаточно информации о том, как демократы незаконными способами пытались не допустить победы Трампа на выборах. Одной из центральных фигур расследования стал бывший вице-президент США Джозеф Байден. Он и его сын, как считает Джулиани, должны предстать перед судом по делу о коррупции.

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