Красноярский край в 2019 году перевыполнил план по восстановлению лесов на более чем 30 процентов. В настоящий момент собрано 16 тонн семян хвойных деревьев, в том числе 5 тонн мелко хвойных пород, к которым относятся ели, сосны и лиственницы, и 11 тонн семян кедра. Об этом сегодня сообщил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. В следующем году, по данным Министерства лесного хозяйства региона, компенсационное лесовосстановление затронет более 5 тысяч гектаров.

На пополнение запаса семян регион получил более 21 миллиона рублей, передают "Вести Красноярск". Основная часть семян будет использована для посева в лесных питомниках, оставшаяся — пойдет для создания лесных культур. Отметим, что масштабную модернизацию лесопитомнического хозяйства инициировал губернатор Александр Усс.