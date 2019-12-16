Гвардиола о разгроме "Арсенала": "МанСити" сыграл великолепно

Испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы "горожан" над лондонским "Арсеналом" (3:0) отметил, что его команда выглядела очень хорошо. При этом каталонец посетовал, что случались матчи, когда при отличной игре "МанСити" проигрывал.

"Мы победили, — цитирует наставника манкунианцев Sky Sports. – Мы знали, что выезд к "Арсеналу" – это всегда нелегко. Но я не разочарован, поскольку мы сыграли великолепно. Мы говорили о свободных зонах, которые не находили достаточно хорошо. Мы говорили об этом и стали играть лучше, когда Бернарду Силва вышел на поле".

"Мы проигрывали матчи в этом сезоне, а в прошлом уступили лишь в нескольких играх. Иногда мы играем гораздо лучше, чем сегодня, и проигрываем. Футбол порой предполагает анализ игры, а не только результата", — сказал сеньор Пеп.

Гвардиола прокомментировал возможный уход из команды Артеты: "Артета – часть того огромного успеха, что мы добились. Важная часть. Но, что случится, то случится. В конце концов, это личное. Если он хочет работать самостоятельно, то мы открыты к разговору. Я не хочу, чтобы он чувствовал дискомфорт".