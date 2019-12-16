Эксперты назвали самые ненадежные пароли

Эксперты назвали самые распространенные и одновременно самые ненадежные пароли в мире.

Компания NordPass исследовала более 500 миллионов паролей, которые утекли в интернет в результате взломов, и представила рейтинг из 200 строчек. Три первых места рейтинга заняли пароли 12345, 123456 и 123456789.

Простые цифровые комбинации пользуются большой популярностью. Так, пароль 11111 – на 17-м месте, а 123321 – на 39-м. Пароли qwerty и asdfgh также очень распространены.

Многие пользователи используют пароли на основе женских имен. Самые распространенные — Nicole, Jessica и Hannah.

Эксперты отметили, что статистика повторяется из года в год, так как люди выбирают самые простые, но и самые уязвимые для хакеров, пароли.

Ранее специалисты представили свои рекомендации по выбору пароля. Нужно часто менять пароль, использовать разные контрольные вопросы на разных сайтах, пользоваться диспетчером паролей, а также не оставлять личную информацию в соцсетях.