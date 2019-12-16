Первым классом на полу: Тунберг поссорилась с немецкими железнодорожниками

Известная экоактивистка Грета Тунберг спровоцировала новый скандал в соцсетях, опубликовав на своей странице в Twitter фотографию, на которой она сидит на полу вагона поезда среди множества чемоданов. Подпись к снимку гласила: "Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то направляюсь домой".

Германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn сначала поспешил извиниться перед Тунберг, однако потом удалил пост с извинениями. Вместе него было опубликовано новое сообщение, в котором компания призвала девушку рассказать, "как дружелюбно и компетентно" ее сопровождали сотрудники компании, обслуживающие вагоны первого класса.

Как оказалось, обе стороны были не до конца честны. Тунберг действительно ехала первым классом, но лишь часть пути, потому что поездка прерывалась из-за проблем с расписанием.

"Наш поезд из Базеля был выведен из движения. Так что мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена я получила место", — пояснила активистка.

При этом она отметила, что на самом деле не видит в этом никаких проблем, так как "переполненные поезда — знак того, что спрос на железнодорожные перевозки высок".

Шведка Грета Тунберг стала широко известна в мире после своих акций и выступлений по поводу проблемы глобального потепления. ЕЕ кандидатура даже выдвигалась на Нобелевскую премию мира 2019 года. Накануне американский журнал Time назвал Грету Тунберг "Человеком года-2019".