"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

В России набирают популярность "гламурные" роды. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

По словам врача, мода на такие роды пришла с запада, где акушерство давно стало коммерческим. Если женщина желает самостоятельно достать ребенка из живота, чтобы быть первой, кто прикоснется к ребенку, во время кесарева сечения женщине надевают перчатки (есть даже понятие "гламурное кесарево"), убирают пеленку, закрывающую ей обзор, после чего роженица сама руками достает ребенка из живота и прикладывает себе к груди.

Ранее в интервью радиостанции педиатр назвала горизонтальные роды основной причиной проблем с позвоночником у детей.