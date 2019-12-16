Мини-футбол. Чемпионы России проиграли самарскому "Динамо"

В российском чемпионате Суперлиги по мини-футболу (футзалу) проходят матчи 8-го тура. Чемпионы страны из клуба "Тюмень" играли на домашней площадке против середняков из самарского "Динамо" и, победив в первой встрече (3:1), уступили во второй – 2:4.

Остальные фавориты свои матчи выиграли. Лидеры из "Синары" в Екатеринбурге дважды обыграли "Новую Генерацию" с одинаковым счетом 8:3. "Газпром-Югра" также на домашнем поле дважды был сильнее "Беркута" – 6:1 и 7:6. "Норильский Никель" в гостях переиграл "Ухту" – 3:0.

"Синара" продолжает лидировать, набрав 27 очков. На один турнирный балл отстает "Газпром-Югра" и на 4 – "Норильский Никель", но у норильчан один матч в запасе. Две игры имеют в запасе футзалисты КПРФ (22 очка), у "Тюмени" также 22 балла, но она сыграла 12 встреч.