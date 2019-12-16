Взрыв на заправке в Уфе сняли на видео

Мощный взрыв прогремел в воскресенье на территории АЗС в Уфе. Огненный хлопок попал в объектив регистратора.

ЧП произошло днем 15 декабря в микрорайоне Шакша. На записи видно, что языки пламени взметнулись на пятиметровую высоту, а огонь охватил строительную технику. Комментарии местных жителей подтверждают, что в этом месте на протяжении последних лет с переменным успехом идут ремонтные работы, так что взорваться мог газовый баллон.

Сама заправка, как можно судить по кадрам, не пострадала. Информации о погибших и раненых не поступало.