Стало известно, кому работодатели в 2020 году намерены поднять зарплату

В исследовании одного из крупнейших российских сайтов по подбору персонала названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2020 году. Кроме того, перечислены сферы деятельности, в которых работникам с большой долей вероятности поднимут зарплату.

Большой спрос по-прежнему остается на специалистов IT-сектора, также будут востребованы работники так называемых массовых профессий: продавцы, кассиры, водители, официанты, курьеры, строители.

Из узкоквалифицированных более всего будут специалисты по таргетированной и контекстной рекламе.

Как отмечается в исследование сервиса Работа.ру, в 2020-м сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9 процентов.

При этом из тысячи опрошенных в ноябре российских работодателей в следующем году повышать зарплаты планируют 25 процентов компаний.

Что касается уходящего года, то самые высокие темпы роста зарплат традиционно продемонстрировала сфера информационных технологий (там она выросла на 10,2 процента).

Причем, зарплаты в IT уже давно растут опережающими рынок темпами: с момента кризиса 2008 года в этой отрасли они поднялись почти в 2,3 раза, в то время как остальной рынок за тот же период в среднем вырос в 1,8 раза, сообщает РИА Новости.

От 7,4 до 7,8 процента росли зарплаты в сфере транспорта, логистики, банковского сектора, а также маркетинга и рекламы.