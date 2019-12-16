У наследницы экс-владельца "Формулы-1" украли драгоценности на 50 миллионов фунтов

У наследницы экс-владельца и генерального директора "Формулы-1" Берни Экклстоуна Тамары украли драгоценности на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 67 млн долларов). Воры забрались в ее лондонский особняк вечером 13 декабря после того, как 35-летняя Экклстоун улетела с семьей на новогодние каникулы в Лапландию.

Среди похищенного оказался набор украшений от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов (около 107 тысяч долларов), который женщине подарили на свадьбу.

Примечательно, что 57-комнатный особняк Экклстоун расположен на одной из самых престижных улиц Лондона – Кенсингтон Палас Гарденс, где круглосуточно дежурят патрульные и работают контрольно-пропускные пункты, пишет Daily Mail. Соседи Экклстоун– герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт, а также богатейший человек Китая Ван Цзяньлинь.

Кроме того, в доме в момент ограбления находилась охрана. Тем не менее ворам некто не помешал почти час провести в особняке и скрыться с награбленным через окно. Единственный охранник, который заметил троих нарушителей, забил тревогу, когда те уже покидали территорию особняка через забор.

В Скотленд-ярде это преступление назвали самой громкой кражей в новейшей истории.