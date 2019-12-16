"Нокаут-5": в России создают мину на все случаи жизни

Российский концерн "Техмаш" работает над проектом универсальных мин "Нокаут-5". Речь идет о ПТМ-5 – боеприпасе, который будет реагировать как на боевую технику, так и на пехоту противника, а также о КПТМ-5 – кассетной модификации. Ей можно дистанционно "засеивать" минные поля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу "Техмаша" Владимира Лепина.

Новые мины должны быть готовы к 2020 году. Ранее стало известно, что ПТМ-5 относится к так называемым "умным минам". То есть они не реагируют на гражданских и детонируют только, когда к ним приближается военный. Отличить солдата от ребенка боеприпас должен по количеству металла.