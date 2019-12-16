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16 декабря 201912:02 Яков Осетров

Новый театр кукол в Мурманске признали одним из самых красивых в России

ГТРК "Мурман"

Торжественное открытие нового здания областного театра кукол прошло в Мурманске накануне, 15 декабря. Яркий дизайн, большие площади, две сцены, буфет и даже музей. Кроме того, передает ГТРК "Мурман", установлено новое оборудование и спецтехника. Премьерным спектаклем на новой сцене стала "Дюймовочка".

На открытие театра прибыли почетные гости, в числе которых заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В поздравительной речи она подчеркнула, что из всех детских театров, которые она видела в России — это самый красивый театр. "Это грандиозное событие для города и уверена — это будет любимым местом отдыха для всех горожан и гостей", — заключила Ольга Ярилова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис надеется, что театр станет культурным центром жизни города, и детишки с удовольствием будут его посещать. Вместе с тем, отметил глава региона, театр многофункциональный, поэтому сюда смогут приходить и взрослые, два зала готовы работать одновременно и вместят всех желающих.

Текст: ГТРК "Мурман"

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