Рогозин анонсировал скорый пуск "Сармата"

Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоится в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее командующий РВСН России Сергей Каракаев рассказал, что идет подготовка к летным испытаниям "Сармата". А Ужурское ракетное соединение готовится к переходу на эти МБР.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" должна сменить в РВСН тяжелую МБР Р-36М2 "Воевода". Главная особенность нового комплекса – почти неограниченный радиус действия: она способна летать как через Северный, так и через Южный полюса.