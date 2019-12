Американка собралась замуж за отбывающего пожизненный срок убийцу

Жительница американского штата Техас решила выйти замуж за приговоренного к смерти преступника. 46-летнюю Доун Аргуэльо не смущает, что ее 33-летний избранник Никко Дженкинс был признан виновным в убийстве четырех человек в Небраске, пишет Fox News.

Аргуэльо и Дженкинс познакомились в тюрьме: женщина в качестве волонтера работала в организации, которая помогает приговоренным к смерти и их родственникам. По мнению женщины, ее возлюбленный совсем не такой, каким его изображают средства массовой информации.

Of the 3.8 billion men in the world, she is poised to marry #Omaha serial killer Nikko Jenkins https://t.co/mEpajfHjn7 pic.twitter.com/d49RofGVzx