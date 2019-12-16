Пьяного дебошира примотали скотчем к креслу на подлете в Новосибирску

Пьяный пассажир закатил скандал на борту следовавшего из Минеральных Вод в Новосибирск самолета S7, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Терпеть выходки дебошира экипаж не стал и после нескольких предупреждений примотал его скотчем к креслу. После приземления буяна сняли на видео.

Изрядно принявший на грудь мужчина взялся устанавливать свои порядки в салоне сразу после посадки, однако до поры до времени попутчики терпели его выходки. Он не только не успокоился, но и принялся материться, а все призывы взять себя в руки пропускал мимо ушей.

В конце концов терпение бортпроводников лопнуло: они скрутили мужчине руки, перевели на первый ряд и примотали скотчем к креслу. Кляп, однако, не стали делать, так что дебошир продолжал сыпать оскорблениями.

В таком положении буйного пассажира и застали полицейские в аэропорту Толмачево. Вразумить его они не смогли, так что и сами были вынуждены окунуться в поток брани. Сквернословить мужчина продолжил и в отделении. Накал страстей утихал по мере того, как "клиент" трезвел. Утром следующего дня задержанный уже умолял его отпустить, утверждая, что не помнит ровным счетом ничего.

За хулиганство ему грозит вплоть до пяти лет в колонии.